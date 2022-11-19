ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіли позбутися російського прапора. Під Мелітополем спалили будинок культури

Новость на русском →
Київ, Субота 19 листопада 2022 22:56
Хотіли позбутися російського прапора. Під Мелітополем спалили будинок культури Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Мешканці Мелітопольщини навіть на дев'ятому місяці окупації яскраво показують опір чомусь російському. У селі Миронівка Мелітопольського району хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелося пожертвувати цілою будівлею", - зазначив Федоров.

За його словами, будинок культури ніхто навіть не намагався гасити. Адже люди, які виживають в окупації, хочуть побачити "російський світ" лише у полум'ї.

Раніше повідомлялося, що у Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Також ми писали, що у Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Мелітополь Пожежа
NEWS
РФ завдала два ракетних удари, а ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб
РФ завдала два ракетних удари, а ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході