Россияне массово захватывают в плен гражданских из Мелитополя и пытают током, - мэр

Россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"По сообщениям мелитопольцев которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в застенках месяцами, а некоторых - с начала оккупации", - говорится в заявлении. По словам Федорова, пытки электрическим током это обязательные издевательства. Мэр заявил, что пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян. "Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается - россияне бесятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Мелитопольский городской голова.