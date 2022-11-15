Гучне завершення кар’єри. У Мелітополі підірвали ще одного колаборанта

У Мелітополі 15 листопада підірвали посібника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

Федоров зазначив, що за своє "професійне" життя Трухін накопичив вагомий послужний список:

"Вибух у Мелітополі - гучне завершення кар’єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, прямо біля під’їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений у лікарню", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Мелітополі прогримів вибух у районі, де дислокувалися росіяни.

Окрім того, на вихідних у Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де мешкав колаборант.

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