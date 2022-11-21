Росіяни масово захоплюють у полон цивільних з Мелітополя та катують струмом, - мер
Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"За повідомленнями мелітопольців яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію людей, тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації", - йдеться у заяві.
За словами Федорова, тортури електричним струмом це обов'язкове катування. Мер заявив, що полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.
"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Мелітопольський міський голова.
Нагадаємо, що чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем.
Також у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити.
У Мелітополі 15 листопада підірвали поплічника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у важкому стані.
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