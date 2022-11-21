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Росіяни масово захоплюють у полон цивільних з Мелітополя та катують струмом, - мер

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Мелітополь, Понеділок 21 листопада 2022 16:12
Росіяни масово захоплюють у полон цивільних з Мелітополя та катують струмом, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"За повідомленнями мелітопольців яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію людей, тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, тортури електричним струмом це обов'язкове катування. Мер заявив, що полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Мелітопольський міський голова.

Нагадаємо, що чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем.

Також у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити.

У Мелітополі 15 листопада підірвали поплічника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

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