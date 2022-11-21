Росіяни масово захоплюють у полон цивільних з Мелітополя та катують струмом, - мер

Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"За повідомленнями мелітопольців яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію людей, тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, тортури електричним струмом це обов'язкове катування. Мер заявив, що полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Мелітопольський міський голова.