ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне массово захватывают в плен гражданских из Мелитополя и пытают током, - мэр

Новина українською →
Мелитополь, Понедельник 21 ноября 2022 16:12
Россияне массово захватывают в плен гражданских из Мелитополя и пытают током, - мэр Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"По сообщениям мелитопольцев которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в застенках месяцами, а некоторых - с начала оккупации", - говорится в заявлении.

По словам Федорова, пытки электрическим током это обязательные издевательства. Мэр заявил, что пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.

"Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается - россияне бесятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Мелитопольский городской голова.

Напомним, что очередная вражеская база ликвидирована в Веселом под Мелитополем.

Также во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области сожгли дом культуры и его даже не пытались тушить.

В Мелитополе 15 ноября взорвали приспешника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Запорожская область Война в Украине
NEWS
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
Будет хорошей новостью. В ВСУ отреагировали на заявление Израиля о поставках оружия Украине
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать