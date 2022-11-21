Россияне массово захватывают в плен гражданских из Мелитополя и пытают током, - мэр
Россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"По сообщениям мелитопольцев которых оккупанты "садили на подвал" и которым удалось вырваться на подконтрольную Украине территорию, людей держат в застенках месяцами, а некоторых - с начала оккупации", - говорится в заявлении.
По словам Федорова, пытки электрическим током это обязательные издевательства. Мэр заявил, что пленных используют как "учебные пособия" по издевательствам для мобилизованных россиян.
"Террор на оккупированной территории ежедневно увеличивается - россияне бесятся из-за отсутствия побед на поле боя", - добавил Мелитопольский городской голова.
Напомним, что очередная вражеская база ликвидирована в Веселом под Мелитополем.
Также во временно оккупированном селе Мироновка Мелитопольского района Запорожской области сожгли дом культуры и его даже не пытались тушить.
В Мелитополе 15 ноября взорвали приспешника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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