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Росіяни масово вивозять український ліс з околиць Маріуполя, - Маляр

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Україна, Середа 05 квітня 2023 17:23
Росіяни масово вивозять український ліс з околиць Маріуполя, - Маляр Фото: росіяни вивозять деревену з Маріуполя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські війська продовжують нищити природноресурсний потенціал тимчасово окупованих українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, з самого початку окупації Запорізької та Херсонської областей росіяни організували заготівлю лісу.

"Підприємцями здійснюється неконтрольована варварська вирубка лісових насаджень, що у разі її продовження невідворотно призведе до катастрофічних наслідків для екології", - написала Маляр.

Вона зауважила, що росіяни в основному знищують лісові масиві штучного походження, які в регіонах висаджувались задля захисту від вітрової, ґрунтової та водної ерозії.

Відомо, що у березні цього року у районі Маріуполя було зафіксовано інтенсивне переміщення автошляхами Е105 та М18 колон російських вантажних автомобілів. Всі вони були завантажені свіжозрубаним лісом-кругляком.

Окрім цього у деяких населених пунктах російське командування заборонило місцевому населенню здійснювати сільськогосподарські роботи на полях. Це може призвести цьогорічної весняної посівної кампанії, а надалі - занедбання сільськогосподарських угідь.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські війська продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони незаконно вирубують та вивозять ліс з Мелітополя.

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