Росіяни вирубують та вивозять ліс з окупованого Мелітополя, - Генштаб

Російські війська продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони незаконно вирубують та вивозять ліс з Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Мелітополь Запорізької області окупанти вивозять незаконно вирубаний ліс кругляк у південному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту зруйновані будівлі, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток.

Також, як повідомлялось, 28 березня під Мелітополем було підірвано підстанцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.