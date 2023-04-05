Россияне массово вывозят украинский лес из окраин Мариуполя, - Маляр
Российские войска продолжают уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.
По ее словам, с начала оккупации Запорожской и Херсонской областей россияне организовали заготовку леса.
"Предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии", - написала Маляр.
Она отметила, что россияне в основном уничтожают лесные массивы искусственного происхождения, которые в регионах высаживались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии.
Известно, что в марте этого года в районе Мариуполя было зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей. Все они были загружены свежесрубленным круглым лесом.
Кроме этого, в некоторых населенных пунктах российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях. Это может привести весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем - заброс сельскохозяйственных угодий.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они незаконно вырубают и увозят лес из Мелитополя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.