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Россияне массово вывозят украинский лес из окраин Мариуполя, - Маляр

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Украина, Среда 05 апреля 2023 17:23
Россияне массово вывозят украинский лес из окраин Мариуполя, - Маляр Фото: россияне вывозят древесину из Мариуполя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские войска продолжают уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр.

По ее словам, с начала оккупации Запорожской и Херсонской областей россияне организовали заготовку леса.

"Предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продления неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии", - написала Маляр.

Она отметила, что россияне в основном уничтожают лесные массивы искусственного происхождения, которые в регионах высаживались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии.

Известно, что в марте этого года в районе Мариуполя было зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей. Все они были загружены свежесрубленным круглым лесом.

Кроме этого, в некоторых населенных пунктах российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях. Это может привести весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем - заброс сельскохозяйственных угодий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские войска продолжают мародерить на временно оккупированных территориях Украины. В частности, они незаконно вырубают и увозят лес из Мелитополя.

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