Росіяни масово облаштовують в окупованих лікарнях госпіталі для солдатів, - Маляр

Вона зазначила, що окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських солдатів. Через дії ворога українці не можуть отримання навіть екстреної медичної допомоги.

За словами Маляр, у лікарнях, де ще дозволяють лікувати мирне населення, кількість медичного персоналу значно зменшується.

"Російські окупаційні адміністрації примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Нововасилівці Запорізької області окупанти перетворили звичайну лікарню на госпіталь. Медичний заклад закрили для місцевих жителів.

Зазначимо, що за останню добу ЗСУ ліквідували ще 610 російських окупантів.

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