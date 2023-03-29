RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне массово обустраивают в оккупированных больницах госпитали для солдат, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на захваченных территориях массово обустраивают в обычных больницах госпитали для раненых военных. Мирные жители не могут получить необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения российских солдат. Из-за действий врага украинцы не могут получить даже экстренную медицинскую помощь.

По словам Маляр, в больницах, где еще разрешают лечить мирное население, количество медицинского персонала значительно уменьшается.

"Российские оккупационные администрации принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет", - отметила замминистра.

Напомним, что во временно оккупированной Нововасильевке Запорожской области оккупанты превратили обычную больницу в госпиталь. Медицинское учреждение было закрыто для местных жителей.

Отметим, что за последние сутки ВСУ ликвидировали еще 610 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойна в УкраинеВойна России против Украины