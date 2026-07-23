Росіяни масово гуглять, як втекти з країни: кількість запитів б'є рекорди

Зокрема, у червні 2026 року запит про вартість оформлення закордонного паспорта в пошуковику "Яндекс" вводили 26 339 разів. Це абсолютний максимум за весь досліджуваний період із 2024 року.

Порівняно з листопадом 2024 року (8 203 запити), інтерес зріс на 221%. Нинішній результат також на 22% перевищує попередній пік липня 2025-го, коли було зафіксовано 21 616 запитів.

Через такий ажіотаж мешканці Москви в липні почали масово скаржитися на неможливість отримати документ, оскільки немає вільних місць.

У Google Trends, який оцінює популярність від 0 до 100, ситуація схожа. У травні 2026 року запит "скільки коштує оформити закордонний паспорт" вперше за п’ять років сягнув максимальних 100 балів (попередній пік був у січні - 96 балів).

Втеча без віз та дозволи на виїзд

Запит "виїхати без візи" також оновив рекорд. У червні в "Яндексі" його вводили 1 251 раз. Це на 118% більше за період найменшого інтересу в лютому 2025 року та на 12% перевищує максимум березня 2026-го.

Також росіяни активно цікавляться правилами перетину кордону - запит "дозвіл на виїзд" у червні шукали 20 629 разів (до абсолютного максимуму минулого літа не вистачило лише 10,5%).

У Google Trends фраза "віза на виїзд" у липні 2026 року досягла 100 балів (п’ятирічний максимум). Для порівняння, попередній пік у березні 2023 року становив лише 49 балів.

Виїхати можуть не всі

Попри бажання виїхати, мільйони росіян фізично не можуть цього зробити через офіційні заборони. Кількість обмежень на виїзд для боржників за останній рік зросла на 41,5%.

Станом на 1 січня 2026 року прикордонна служба ФСБ мала у базі 8,9 млн чинних постанов про обмеження виїзду, тоді як роком раніше їх було 6,3 млн. Такі обмеження масово накладають через борги з аліментів, невиплачені кредити, компенсації за шкоду та штрафи.