Россияне массово гуглят, как сбежать из страны: количество запросов бьет рекорды

В частности, в июне 2026 года запрос о стоимости оформления загранпаспорта в поисковике "Яндекс" вводился 26 339 раз. Это абсолютный максимум за весь изучаемый период с 2024 года.

По сравнению с ноябрем 2024 года (8203 запроса), интерес вырос на 221% . Нынешний результат также на 22% превышает предыдущий пик июля 2025 года, когда было зафиксировано 21 616 запросов.

Из-за такого ажиотажа жители Москвы в июле начали массово жаловаться на невозможность получить документ, поскольку нет свободных мест.

У Google Trends, оценивающего популярность от 0 до 100, ситуация схожая. В мае 2026 года запрос "сколько стоит оформить загранпаспорт" впервые за пять лет достиг максимальных 100 баллов (предыдущий пик был в январе - 96 баллов).

Бегство без виз и разрешения на выезд

Запрос "уехать без визы" также обновил рекорд. В июне в "Яндексе" его вводили 1251 раз. Это на 118% больше периода наименьшего интереса в феврале 2025 года и на 12% превышает максимум марта 2026-го.

Также россияне активно интересуются правилами пересечения границы - запрос "разрешение на выезд" в июне искали 20 629 раз (до абсолютного максимума прошлым летом не хватило всего 10,5%).

В Google Trends фраза "виза на выезд" в июле 2026 достигла 100 баллов (пятилетний максимум). Для сравнения, предыдущий пик в марте 2023 составил всего 49 баллов.

Уехать могут не все

Несмотря на желание уехать, миллионы россиян физически не могут этого сделать из-за официальных запретов. Количество ограничений на выезд для должников за последний год выросло на 41,5% .

По состоянию на 1 января 2026 года пограничная служба ФСБ имела в базе 8,9 млн действующих постановлений об ограничении выезда, тогда как годом ранее их было 6,3 млн. Такие ограничения массово накладываются из-за долгов по алиментам, невыплаченных кредитов, компенсаций за ущерб и штрафов.