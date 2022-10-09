Росіяни масово біжать із Криму, пробки на мосту перевищили 5 кілометрів, - ЗМІ

Росіяни намагаються залишити Крим, другого дня спостерігаються величезні пробки при в'їзді на Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Очевидці зазначають, що перед Кримським мостом на виїзд із Кримського півострова сформувалася черга у кілька сотень автомобілів. Сьогодні вранці пробка розтяглася на 5 кілометрів. Водії та їхні пасажири годинами стоять у черзі. Також повідомляється, що всі легковики перед заїздом на Керченський міст заїжджають до пункту огляду. Також на мосту діє обмеження швидкості.