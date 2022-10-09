Россияне массово бегут из Крыма, пробки на мосту превысили 5 километров, - СМИ

Россияне пытаются покинуть Крым, во второй день наблюдаются огромные пробки при въезде на Керченский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Очевидцы отмечают, что перед Крымским мостом на выезд из Крымского полуострова сформировалась очередь в несколько сотен автомобилей. Сегодня утром пробка растянулась на 5 километров. Водители и их пассажиры часами стоят в очереди. Также сообщается, что все легковые автомобили перед заездом на Керченский мост заезжают в пункт осмотра. Также на мосту действует ограничение скорости.