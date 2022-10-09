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Россияне массово бегут из Крыма, пробки на мосту превысили 5 километров, - СМИ

Фото: пробки на Крымском мосту превысили 5 километров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россияне пытаются покинуть Крым, во второй день наблюдаются огромные пробки при въезде на Керченский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Очевидцы отмечают, что перед Крымским мостом на выезд из Крымского полуострова сформировалась очередь в несколько сотен автомобилей. Сегодня утром пробка растянулась на 5 километров. Водители и их пассажиры часами стоят в очереди.

Также сообщается, что все легковые автомобили перед заездом на Керченский мост заезжают в пункт осмотра. Также на мосту действует ограничение скорости.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнул мощный пожар после взрыва. Российские СМИ сообщали, что это привело к разрушению двух пролетов переправы и повреждению 1,3 километра железнодорожного полотна.

Более подробно о взрыве на Крымском мосту и как это может повлиять на войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

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