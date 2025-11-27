UA

Росіяни масово атакують Україну дронами: де є загроза

Фото: ворог запустив групи безпілотників по всій Україні (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог запустив групи безпілотників на Україну, в результаті чого половина регіонів знаходяться під ризиком обстрілів. Йдеться про північ, схід та південні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили в Telegram.

А саме військові повідомили, що групи БпЛА були направлені на Сумщині, курсом на Чернігівщину; на півдні Харківщини, курсом на Донеччину; на сході Дніпропетровщини, курсом на Донеччину, а вже на Донеччині в напрямку на північ/схід.

Також Повітряні Сили сповістили, що групи "Шахедів" та інших типів дронів росіян були направлені на Миколаївщину в західному напрямку.

Також повідомлялось, що групи безпілотників були запущені на Київщину, а саме Броварський район.

Ще загроза є на Одещині - туди ворог направив велику групу БпЛА з Чорного моря. Також безпілотники летять на Житомирську область з Київщини.

Станом на 0:46 карта повітряних тривог виглядає так:

                                     Фото: загроза є в кількох областях України (t.me/alarmua)

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.

За даними військових, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області), та 90-та ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 55 із них - "Шахеди".

