Россияне массово атакуют Украину дронами: где есть угроза

А именно военные сообщили, что группы БпЛА были направлены на Сумщине, курсом на Черниговщину; на юге Харьковщины, курсом на Донетчину; на востоке Днепропетровщины, курсом на Донетчину, а уже на Донетчине в направлении на север/восток.

Также Воздушные Силы сообщили, что группы "Шахедов" и других типов дронов россиян были направлены на Николаевщину в западном направлении.

Также сообщалось, что группы беспилотников были запущены на Киевщину, а именно Броварской район.

Еще угроза есть в Одесской области - туда враг направил большую группу БпЛА с Черного моря. Также беспилотники летят на Житомирскую область из Киевской области.

Фото: фиксация дронов РФ в ночь на 27 ноября (скриншот)

По состоянию на 0:46 карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: угроза есть в нескольких областях Украины (t.me/alarmua)