Россияне массово атакуют Украину дронами: где есть угроза

Фото: враг запустил группы беспилотников по всей Украине (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

С 26 на 27 ноября враг запустил группы беспилотников на Украину, в результате чего половина регионов находятся под риском обстрелов. Речь идет о севере, востоке и южных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы в Telegram.

А именно военные сообщили, что группы БпЛА были направлены на Сумщине, курсом на Черниговщину; на юге Харьковщины, курсом на Донетчину; на востоке Днепропетровщины, курсом на Донетчину, а уже на Донетчине в направлении на север/восток.

Также Воздушные Силы сообщили, что группы "Шахедов" и других типов дронов россиян были направлены на Николаевщину в западном направлении.

Также сообщалось, что группы беспилотников были запущены на Киевщину, а именно Броварской район.

Еще угроза есть в Одесской области - туда враг направил большую группу БпЛА с Черного моря. Также беспилотники летят на Житомирскую область из Киевской области.

Фото: фиксация дронов РФ в ночь на 27 ноября (скриншот)

По состоянию на 0:46 карта воздушных тревог выглядит так:

Фото: угроза есть в нескольких областях Украины (t.me/alarmua)

Напомним, в ночь на 26 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" и 90 дронов. Большинство беспилотников удалось сбить.

По данным военных, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (пуски из Ростовской области), и 90 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, - РФ, Гвардейское - Крым. Около 55 из них - "Шахеды".

