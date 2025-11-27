Росіяни масово атакують Україну дронами: де є загроза

Ворог запустив групи безпілотників на Україну, в результаті чого половина регіонів знаходяться під ризиком обстрілів. Йдеться про північ, схід та південні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили в Telegram.

А саме військові повідомили, що групи БпЛА були направлені на Сумщині, курсом на Чернігівщину; на півдні Харківщини, курсом на Донеччину; на сході Дніпропетровщини, курсом на Донеччину, а вже на Донеччині в напрямку на північ/схід.

Також Повітряні Сили сповістили, що групи "Шахедів" та інших типів дронів росіян були направлені на Миколаївщину в західному напрямку.

Також повідомлялось, що групи безпілотників були запущені на Київщину, а саме Броварський район.

Ще загроза є на Одещині - туди ворог направив велику групу БпЛА з Чорного моря. Також безпілотники летять на Житомирську область з Київщини.

Станом на 0:46 карта повітряних тривог виглядає так:

Фото: загроза є в кількох областях України (t.me/alarmua)