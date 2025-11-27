ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни масово атакують Україну дронами: де є загроза

Україна, Четвер 27 листопада 2025 00:47
UA EN RU
Росіяни масово атакують Україну дронами: де є загроза Фото: ворог запустив групи безпілотників по всій Україні (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ворог запустив групи безпілотників на Україну, в результаті чого половина регіонів знаходяться під ризиком обстрілів. Йдеться про північ, схід та південні області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили в Telegram.

А саме військові повідомили, що групи БпЛА були направлені на Сумщині, курсом на Чернігівщину; на півдні Харківщини, курсом на Донеччину; на сході Дніпропетровщини, курсом на Донеччину, а вже на Донеччині в напрямку на північ/схід.

Також Повітряні Сили сповістили, що групи "Шахедів" та інших типів дронів росіян були направлені на Миколаївщину в західному напрямку.

Також повідомлялось, що групи безпілотників були запущені на Київщину, а саме Броварський район.

Ще загроза є на Одещині - туди ворог направив велику групу БпЛА з Чорного моря. Також безпілотники летять на Житомирську область з Київщини.

Станом на 0:46 карта повітряних тривог виглядає так:

Росіяни масово атакують Україну дронами: де є загроза

Фото: загроза є в кількох областях України (t.me/alarmua)

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 90 дронів. Більшість безпілотників вдалося збити.

За даними військових, росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області), та 90-та ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - РФ, Гвардійське - Крим. Близько 55 із них - "Шахеди".

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Дрони Атака дронів
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України