Россияне массированно ударили по Константиновке: есть жертвы и раненые (фото)

Утром, 17 июля, нанесли массированный удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова .

"Сегодня утром город Константиновка подвергся массированному обстрелу из ствольной артиллерии со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки зафиксировано шесть попаданий по жилой инфраструктуре города", - говорится в сообщении.

В результате атаки погибли двое мирных жителей, которые получили смертельные ранения в собственных домах. Еще одно гражданское лицо получило ранения и было срочно госпитализировано в городскую больницу.

Фото: РФ массированно обстреляла Константиновку из артиллерии (facebook.com/sergij.gorbunov)

Кроме человеческих потерь, по информации Горбунова, значительные повреждения получила гражданская инфраструктура: разрушены или повреждены фасады более 30 частных домов.

Местные власти призывают жителей не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью на горячую линию, чтобы сохранить жизнь себе и своим родным.

Фото: РФ массированно обстреляла Константиновку из артиллерии (facebook.com/sergij.gorbunov)