Росіяни масовано штурмували Покровськ на легкій техніці, мали частковий успіх, - ДШВ

Російський масований штурм Покровська на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове-Покровськ, мав частковий успіх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Масований штурм Покровська ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове-Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалося знищити ще на підступах до Покровська, а частину - у самому місті. Продовжуються пошуково-ударні дії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лише за вчора, 11 листопада, Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів.
Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська.
Водночас у Мирнограді ворог продовжує тиснути на оборону ЗСУ постійними атаками. Але потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для українських військ забезпечується.
Також фіксуються плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки.
"Штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання", - зазначили військові.
Як повідомляється, у районі Мирнограду одна з бригад 7 корпусу ДШВ відбиває атаки малих груп противника по 2-4 особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східні околиці міста.
Ворог для коригування свого переміщення використовують "Мавіки", а для логістики - легку техніку, зокрема, мотоцикли.
Ще один підрозділ ДШВ у взаємодії з суміжниками стримує противника у Красному Лимані. Цей населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда з півночі. Десантники знищують окупантів та не дають ворогу реалізувати задум.
На відео, опублікованому 7-м корпусом ДШВ, показано знищення російської техніки під час штурму по трасі Селідово-Покровськ та у самому Покровську.
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Нещодавно речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.
Також раніше Генштаб спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".
У командуванні зазначили, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.