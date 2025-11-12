Росіяни масовано штурмували Покровськ на легкій техніці, мали частковий успіх, - ДШВ

Ситуація у Покровську

"Масований штурм Покровська ворога на легкій техніці, що днями відбувся на трасі Селідове-Покровськ, мав частковий успіх. Частину техніки вдалося знищити ще на підступах до Покровська, а частину - у самому місті. Продовжуються пошуково-ударні дії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише за вчора, 11 листопада, Сили оборони знищили у Покровську та на підступах до міста 5 мотоциклів та 5 автомобілів.

Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська.

Ситуація у Мирнограді

Водночас у Мирнограді ворог продовжує тиснути на оборону ЗСУ постійними атаками. Але потрапити у місто противнику не вдається. Логістика для українських військ забезпечується.

Також фіксуються плани противника атакувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки.

"Штатні підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ залучені до операцій, що покращують тактичне становища оборонців Покровської агломерації та дозволяє їм виконувати визначені завдання", - зазначили військові.

Як повідомляється, у районі Мирнограду одна з бригад 7 корпусу ДШВ відбиває атаки малих груп противника по 2-4 особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східні околиці міста.

Ворог для коригування свого переміщення використовують "Мавіки", а для логістики - легку техніку, зокрема, мотоцикли.

Ще один підрозділ ДШВ у взаємодії з суміжниками стримує противника у Красному Лимані. Цей населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда з півночі. Десантники знищують окупантів та не дають ворогу реалізувати задум.

На відео, опублікованому 7-м корпусом ДШВ, показано знищення російської техніки під час штурму по трасі Селідово-Покровськ та у самому Покровську.