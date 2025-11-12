RU

Россияне массированно штурмовали Покровск на легкой технике, имели частичный успех, - ДШВ

Фото: россияне массированно штурмовали Покровск на легкой технике (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский массированный штурм Покровска на легкой технике, который на днях состоялся на трассе Селидово-Покровск, имел частичный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ситуация в Покровске

"Массированный штурм Покровска врага на легкой технике, который на днях состоялся на трассе Селидово-Покровск, имел частичный успех. Часть техники удалось уничтожить еще на подступах к Покровску, а часть - в самом городе. Продолжаются поисково-ударные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за вчера, 11 ноября, Силы обороны уничтожили в Покровске и на подступах к городу 5 мотоциклов и 5 автомобилей.

Также Силы обороны работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска.

Ситуация в Мирнограде

В то же время в Мирнограде враг продолжает давить на оборону ВСУ постоянными атаками. Но попасть в город противнику не удается. Логистика для украинских войск обеспечивается.

Также фиксируются планы противника атаковать Мирноград со стороны Гродовки с помощью бронетехники.

"Штатные подразделения 7 корпуса ШР ДШВ привлечены к операциям, которые улучшают тактическое положение защитников Покровской агломерации и позволяет им выполнять определенные задачи", - отметили военные.

Как сообщается, в районе Мирнограда одна из бригад 7 корпуса ДШВ отражает атаки малых групп противника по 2-4 человека, которые круглосуточно пытаются инфильтроваться в юго-восточные окраины города.

Враг для корректировки своего перемещения используют "Мавики", а для логистики - легкую технику, в частности, мотоциклы.

Еще одно подразделение ДШВ во взаимодействии со смежниками сдерживает противника в Красном Лимане. Этот населенный пункт россияне рассматривают как плацдарм для штурма Мирнограда с севера. Десантники уничтожают оккупантов и не дают врагу реализовать замысел.

На видео, опубликованном 7-м корпусом ДШВ, показано уничтожение российской техники во время штурма по трассе Селидово-Покровск и в самом Покровске.

 

Бои за Покровск и Мирноград

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Недавно представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина сообщил, что ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.

Также ранее Генштаб опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

В командовании отметили, что украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.

