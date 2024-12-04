РФ атаками по цивільних у Херсоні тренує своїх операторів дронів
Російська Федерація з літа значно посилила обстріли цивільного населення у Херсоні. Російські військові перетворили місто на навчальний полігон.
Як повідомляє РБК-Україна, таку думку висловив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише Financial Times.
За його словами, росіяни перекинули до Херсону частину найкращих підрозділів операторів дронів. Окупанти запускають по центру міста топові моделі безпілотників з іншого берега Дніпра. Таким чином вони відточують бойові прийоми та тренують нових операторів дронів.
Основною ціллю росіян є рухомі цілі або транспортні засоби. Найбільшу кількість атак дронів було зафіксовано у вересні цього року - 2 748. Тоді ж найбільше людей дістали поранень - 155. А ось у жовтні була зафіксована найбільша кількість жертв через атаки безпілотників - 12 людей.
Частіше за все росіяни цілять дронами у військові автомобілі, машини швидкої допомоги, поліцейські, пожежні машини та гуманітарні конвої. Ворожі дрони загрожують і цивільним, особливо якщо місце є багатолюдним - ринки, заправки, кафе, поштові відділення та центри гуманітарної допомоги.
Росіяни для обстрілів Херсону росіяни використовують FPV-дрони, китайські Mavic, а іноді й більші російські дрони Lancet.
Ризик наступу Росії на Херсон
Раніше ми писали про те, що Російська Федерація може найближчим часом здійснити операцію з метою наступу на Херсон. За даними джерел окупанти переміщають на лівий берег Дніпра обладнання, щоб будувати понтонні переправи.
Детальніше про це - в матеріалі "Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Що відбувається на фронті і які плани в Путіна".
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