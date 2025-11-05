Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 5 ноября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть угроза ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

По состоянию на 22:57 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 ноября Россия нанесла удары по нескольким областям Украины, используя ракеты и различные типы ударных беспилотников.

Под мощную атаку попала Днепропетровщина - оккупанты применили ракету и дроны, нанеся масштабные обстрелы по Николаевской общине Синельниковского района. Есть погибший и раненые, среди пострадавших - дети.

Две волны ударных дронов перенесла и Одесская область. Традиционно враг целился по портовой и энергетической инфраструктуре региона.

В результате атак вспыхнули пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные здания и оборудование энергосистемы. В компании ДТЭК подтвердили, что российские дроны попали в один из их энергетических объектов.

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск, что в Донецкой области. Под обстрел попала спасательная часть и промышленная зона, есть пострадавшие.

Кроме того, утром россияне атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей, который двигался по автодороге. В результате удара четыре человека получили ранения.