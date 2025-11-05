ua en ru
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Среда 05 ноября 2025 22:57
Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 5 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 5 ноября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть угроза ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:57 воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • БпЛА на севере Запорожской области курсом на Томаковку;
  • БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград;
  • несколько групп БпЛА на севере, в центре и юге Харьковщины;
  • несколько групп БпЛА на востоке Полтавщины курсом на Полтаву, Карловку;
  • несколько БпЛА на севере Черниговщины курсом на Нежин, Седнев;
  • группа БпЛА с юга курсом на север Запорожской области;
  • БпЛА с юга Черниговщины курсом на Киевщину.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:57

Россияне массированно атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 4 ноября Россия нанесла удары по нескольким областям Украины, используя ракеты и различные типы ударных беспилотников.

Под мощную атаку попала Днепропетровщина - оккупанты применили ракету и дроны, нанеся масштабные обстрелы по Николаевской общине Синельниковского района. Есть погибший и раненые, среди пострадавших - дети.

Две волны ударных дронов перенесла и Одесская область. Традиционно враг целился по портовой и энергетической инфраструктуре региона.

В результате атак вспыхнули пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные здания и оборудование энергосистемы. В компании ДТЭК подтвердили, что российские дроны попали в один из их энергетических объектов.

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск, что в Донецкой области. Под обстрел попала спасательная часть и промышленная зона, есть пострадавшие.

Кроме того, утром россияне атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей, который двигался по автодороге. В результате удара четыре человека получили ранения.

