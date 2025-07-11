Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Обстріл України 11 липня

У ніч на 11 липня Росія запустила по Україні 79 безпілотників. Дрони атакували з трьох напрямків.

Сили ППО збили 44 дрони типу "Шахед" на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БПЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.

Зокрема, Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. За словами мера міста, сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.

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