UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни масовано атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами" 11 липня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 11 липня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". В низці областей оголошено повітряну тривогу та є ризик ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Станом на 21:42 повітряну тривогу оголосили в: Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

При цьому військові попереджають, що російські дрони фіксують:

  • у Сумській та Чернігівській областях курсом на південно-західний напрямок;
  • на півночі Київської області курсом на південь;
  • на сході Полтавської області курсом на південно-східний напрямок;
  • у Херсонській області курсом на Миколаївську та група дронів на півдні в Чорне море;
  • група БПЛА на сході, центрі та півдні Харківської області курсом на південно-західний напрямок.
  • група БПЛА на півночі Дніпропетровської області курсом на захід;
  • група БПЛА на півдні курсом у Запорізьку область;
  • Вінницька область - загроза застосування ударних БПЛА.

Оновлено 22:23

 

  • БПЛА на  Сумщині та Чернігівщині курсом на південно-західний напрямок;
  • БПЛА на півночі Київщини курсом на захід;
  • БПЛА на півночі Черкащини курсом на південь;
  • БПЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину;
  • БПЛА на Миколаївщині курсом на північно-західний напрямок;
  • група БПЛА на Харківщині курсом на захід, на Полтавщину;
  • група БПЛА на Дніпропетровщині курсом на південно-західний напрямок;
  • група БПЛА в Запорізьку область;
  • БПЛА на сході Полтавщини  курсом на північно-західний;
  • Кіровоградщина- загроза застосування ударних БПЛА;
  • Одещина- загроза застосування ударних БПЛА;
  • Дніпро, Полтава - загроза застосування ударних БПЛА.

Карта повітряних тривог станом на 22:23

Обстріл України 11 липня

У ніч на 11 липня Росія запустила по Україні 79 безпілотників. Дрони атакували з трьох напрямків.

Сили ППО збили 44 дрони типу "Шахед" на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 16 БПЛА - були локаційно втрачені/подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зафіксовано влучання 19 дронів у 8 локаціях, а падіння збитих та уламків - на 3 локаціях.

Зокрема, Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. За словами мера міста, сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів