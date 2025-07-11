Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Обстрел Украины 11 июля

В ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.

Силы ПВО сбили 44 дрона типа "Шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.

В частности, Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.