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Россияне массированно атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Фото: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами" 11 июля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 11 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

По состоянию на 21:42 воздушную тревогу объявили в: Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

При этом военные предупреждают, что российские дроны фиксируют:

  • в Сумской и Черниговской областях курсом на юго-западное направление;
  • на севере Киевской области курсом на юг;
  • на востоке Полтавской области курсом на юго-восточное направление;
  • в Херсонской области курсом на Николаевскую и группа дронов на юге в Черное море;
  • группа БПЛА на востоке, центре и юге Харьковской области курсом на юго-западное направление.
  • группа БПЛА на севере Днепропетровской области курсом на запад;
  • группа БПЛА на юге курсом в Запорожскую область;
  • Винницкая область - угроза применения ударных БПЛА.

Обновлено 22:23

 

  • БПЛА на Сумщине и Черниговщине курсом на юго-западное направление;
  • БПЛА на севере Киевщины курсом на запад;
  • БПЛА на севере Черкасской области курсом на юг;
  • БПЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину;
  • БПЛА на Николаевщине курсом на северо-западное направление;
  • группа БПЛА на Харьковщине курсом на запад, на Полтавщину;
  • группа БПЛА на Днепропетровщине курсом на юго-западное направление;
  • группа БПЛА в Запорожскую область;
  • БПЛА на востоке Полтавщины курсом на северо-западное;
  • Кировоградщина- угроза применения ударных БПЛА;
  • Одесская область - угроза применения ударных БПЛА;
  • Днепр, Полтава - угроза применения ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:23

 

Обстрел Украины 11 июля

В ночь на 11 июля Россия запустила по Украине 79 беспилотников. Дроны атаковали с трех направлений.

Силы ПВО сбили 44 дрона типа "Шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 16 БПЛА - были локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Зафиксировано попадание 19 дронов в 8 локациях, а падение сбитых и обломков - на 3 локациях.

В частности, Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.

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