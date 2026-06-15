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Росіяни масовано атакують Київ: що відомо про обстріл столиці

01:16 15.06.2026 Пн
2 хв
Цієї ночі є загроза комбінованого обстрілу
aimg Едуард Ткач
Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)

В ніч на 15 червня у Києві пролунали звуки вибухів. Росіяни намагаються атакувати Київ дронами, наразі в столиці працює ППО.

РБК-Україна розповідає, що відомо станом на зараз.

Чим атакує РФ

Російські окупанти ще з вечора, 14 червня, намагалися атакувати столицю. Проте тоді радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов звітував, що дрони-перехоплючачі та інші засоби ППО успішно збивають дрони.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вже в ніч на 15 червня кількість безпілотників, які атакують Україну, і летять на Київ, збільшилась.

Окрім того, періодично існує загроза застосування балістики, а за даними моніторингових каналів, ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС/Ту-160, і попередньо, здійснив пуски ракет.

Вибухи у Києві та перші наслідки

Перші вибухи у Києві приблизно о 01:00. Цю інформацію підтвердив мер Віталій Кличко, а у КМВА поінформували, що в столиці працюють сили ППО.

Окрім того, начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що цієї ночі є загроза комбінованого удару.

Наразі відомо, що в Оболонському районі внаслідок падіння уламків дронів палають авто.

Обстріл України

Нагадаємо, що останній комбінований напад РФ на Україну відбувся в ніч на 2 червня. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, горіли МАФи, АЗС та інші об’єкти, а також фіксувалися інші наслідки.

Детальніше про напад та пошкодження того дня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна в УкраїніДрони