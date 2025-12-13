Росіяни масовано атакували Одесу та область: пошкоджені енергооб'єкти, є постраждалі

Обстріл України 13 грудня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України. Ворог застосував ракети різного типу та ударні дрони.

Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами. Станом на 08:40 атака все ще тривала.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи, інформації про постраждалих немає.

У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.