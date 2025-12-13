RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне массированно атаковали Одессу и область: повреждены энергообъекты, есть пострадавшие

Фото: россияне массированно атаковали Одессу и область (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 13 декабря массированно атаковали гражданские и энергетические объекты в Одесской области. В большей части Одессы отсутствует тепло- и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.

"Одесская область переживает одну из самых массированных воздушных атак врага. В течение ночи есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры", - сообщил Кипер.

В результате российских ударов возникли возгорания, повреждены административные здания и объекты энергетики. Спасатели работают над ликвидацией последствий. В отдельных районах области наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным ГСЧС, пострадали четыре человека. Также произошло возгорание на объектах энергетической инфраструктуры, складских помещений с текстильной продукцией. Повреждены жилые дома, админздание, гражданские и пожарное авто.

"Учитывая то, что воздушная атака продолжается, призываю жителей области не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах", - подчеркнул глава ОГА.

 

Фото: последствия атаки на Одесскую область (ГСЧС)

По словам Лысака, в результате массированной вражеской атаки на Одессу, обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение.

Предварительно, есть двое пострадавших. Информация уточняется.

В городе круглосуточно работают Пункты несокрушимости. Городские больницы переведены на автономную работу от альтернативных источников питания. Обеспечен запас воды и топлива.

Бюветные комплексы работают от генераторов. Также организован подвоз технической воды в районы.

Обновлено 9:57

По информации Лысака, в результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена.

Начальник МВА поручил автомобильным перевозчикам увеличить количество автобусов на городских маршрутах.

 

Обстрел Украины 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины. Враг применил ракеты различного типа и ударные дроны.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами. По состоянию на 08:40 атака все еще продолжалась.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы, информации о пострадавших нет.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света