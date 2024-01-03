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Росіяни в Луганській області хочуть організувати катівню для "виховних робіт"

Фото: Росіяни в Луганській області планують організувати ще одну катівню для "виховних робіт" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи планують перетворити колонію у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області на катівню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора.

До колонії відправлятимуть тих солдатів, кого не вдалося відправити на "м'ясні штурми". Там з новачками проводять "виховні роботи". Раніше ж в ній вербували до підрозділів "Шторм Z". 

"Завдання зверху - якомога швидше вивільнити територію колонії. В кого є гроші – купує собі волю, як то було при наборі до "вагнерівців". Місцеві жителі вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті й навколо", - розповів Лисогор. 

Що відомо про "Шторм-Z"

"Шторм-Z" - це підрозділ, куди здебільшого входять російські в'язні. Їх відправляють штурмувати позиції українських військових і використовують як "гарматне м'ясо". Загони по 100 - 150 таких бійців відправляють на найуразливіші ділянки фронту як витратний матеріал.

Раніше стало відомо, що окупанти зі "Шторм-Z" стали частіше втікати з поля бою. Тим часом як стверджує розвідка Британії, терористи також відмовляються належним чином лікувати солдатів вищезгаданих підрозділів. Їх повертають на фронт з ранами, які не загоїлися, і навіть ампутаціями.

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