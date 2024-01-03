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Россияне в Луганской области хотят организовать пыточную для "воспитательных работ"

Фото: Россияне в Луганской области хотят организовать пыточную для "воспитательных работ" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы планируют превратить колонию во временно оккупированном Суходольске Луганской области в пыточную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

В колонию будут отправлять тех солдат, кого не удалось отправить на "мясные штурмы". Там с новичками проводят "воспитательные работы". Ранее же в ней вербовали в подразделения "Шторм Z". 

"Задача сверху - как можно быстрее освободить территорию колонии. У кого есть деньги - покупает себе свободу, как это было при наборе в "вагнеровцы". Местные жители уже сейчас обеспокоены ухудшением криминогенной ситуации в населенном пункте и вокруг", - рассказал Лысогор.

Что известно о "Шторм-Z"

"Шторм-Z" - это подразделение, куда в основном входят российские заключенные. Их отправляют штурмовать позиции украинских военных и используют как "пушечное мясо". Отряды по 100 - 150 таких бойцов отправляют на самые уязвимые участки фронта как расходный материал.

Ранее стало известно, что оккупанты из "Шторм-Z" стали чаще убегать с поля боя. Между тем, как утверждает разведка Британии, террористы также отказываются должным образом лечить солдат вышеупомянутых подразделений. Их возвращают на фронт с не зажившими ранами и даже ампутациями.

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