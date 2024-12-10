Як повідомляє агент партизанського руху спротиву "АТЕШ", солдати РФ навмисно пошкоджують свої плавзасоби, пробиваючи гумові човни, ламаючи мотори.

На додачу вони навіть передають координати російських баз і місць, де зберігаються запаси пального, українським Силам оборони.

Зазначається, що у 126-й окремій бригаді берегової оборони ЗС РФ вже відкрито три службових розслідування щодо саботажу. Для російського командування це стає серйозною проблемою через підрив боєздатності підрозділів на стратегічно важливому напрямку.

Партизанський рух спротиву "АТЕШ" закликає інших російських військових наслідувати приклад своїх колег, пояснюючи, що такі дії можуть насправді врятувати їхні життя.

Учасники руху наголошують на тому, що острівна місцевість у дельті Дніпра є надзвичайно небезпечною для атакувальних сил, і виконання наказів командування часто прирівнюється до смертного вироку.

Втрати росіян на війні

Станом на грудень 2024 року втрати російських військових у війні проти України залишаються колосальними.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати РФ у війні перевищили 700 000 військовослужбовців, включно з убитими та пораненими.

Лише за минулу добу окупанти втратили 1400 солдатів. Вони також залишаються без боєздатної військової техніки, адже українські Сили оборони продовжують знищувати як особовий склад ворога, так і його техніку.