Втрати РФ зараз найбільші за всю війну: військовий пояснив причину
Втрати російських загарбників зараз найбільші за весь період війни проти України. Причиною є те, що диктатор Володимир Путін намагається захопити якомога більше українських територій до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка.
Відповідаючи на питання, чи спостерігаються якісь накопичення сил та засобів, аби з ефектом раптовості росіяни могли потужно вдарити по Україні в січні напередодні інавгурації Трампа, Федоренко зазначив, що від противника можна очікувати все що завгодно.
"Що стосується сил та засобів противника, так чи інакше, Харківська область для ворога залишається тим, що вони не змогли реалізувати й вони шукають нові резерви для того, щоб нарощувати свої бойові спроможності та мати можливості підлізти до адміністративних меж міста Харкова", - сказав військовий.
Однак, на його думку, росіянам не вдасться цього зробити.
"Що стосується загалом оцього "режиму камікадзе", на всіх військах противника просто втрати найбільші за всю війну. Це обумовлено якраз тим, що Путін не розуміє, як буде далі діяти Трамп. І йому потрібно максимально відхопити для того, щоб мати додаткові аргументи в потенційній комунікації з США", - зазначив Федоренко.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила 754 590 військових.
Зокрема, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 терористів. Також було знищено 18 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
Аналітики Інституту вивчення війни нещодавно зазначали, що Кремль продовжує зазнавати значних втрат у живій силі, щоб домогтися тактичних успіхів у Донецькій області. Тільки за осінь РФ втратила майже 126 тисяч солдатів під час наступів.
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