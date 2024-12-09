Втрати РФ зараз найбільші за всю війну: військовий пояснив причину

Втрати російських загарбників зараз найбільші за весь період війни проти України. Причиною є те, що диктатор Володимир Путін намагається захопити якомога більше українських територій до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Відповідаючи на питання, чи спостерігаються якісь накопичення сил та засобів, аби з ефектом раптовості росіяни могли потужно вдарити по Україні в січні напередодні інавгурації Трампа, Федоренко зазначив, що від противника можна очікувати все що завгодно.

"Що стосується сил та засобів противника, так чи інакше, Харківська область для ворога залишається тим, що вони не змогли реалізувати й вони шукають нові резерви для того, щоб нарощувати свої бойові спроможності та мати можливості підлізти до адміністративних меж міста Харкова", - сказав військовий.

Однак, на його думку, росіянам не вдасться цього зробити.

"Що стосується загалом оцього "режиму камікадзе", на всіх військах противника просто втрати найбільші за всю війну. Це обумовлено якраз тим, що Путін не розуміє, як буде далі діяти Трамп. І йому потрібно максимально відхопити для того, щоб мати додаткові аргументи в потенційній комунікації з США", - зазначив Федоренко.