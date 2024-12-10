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Майже 1400 окупантів та п'ять танків. Генштаб оновив втрати Росії у війні

Вівторок 10 грудня 2024 08:23
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Майже 1400 окупантів та п'ять танків. Генштаб оновив втрати Росії у війні Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 грудня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1350 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили п'ять танків й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 755940 (+1350) осіб ліквідовано;
  • танків - 9524 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 19596 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 21064 (+3) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1023 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • вертольотів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20107 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 2859 од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31037 (+48) од.;
  • спеціальна техніка - 3637 (+1) од.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Вчора, 9 грудня, голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 700 тисяч одиниць живої сили, а також витратила понад 200 мільярдів доларів.

Як пояснив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, наразі втрати Росії є найбільшими за весь період війни проти України. Усе через те, що диктатор Володимир Путін бажає захопити якомога більше українських територій до інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.

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