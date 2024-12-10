Как сообщает агент партизанского движения сопротивления "АТЕШ", солдаты РФ намеренно повреждают свои плавсредства, пробивая резиновые лодки, ломая моторы.

Вдобавок они даже передают координаты российских баз и мест, где хранятся запасы горючего, украинским Силам обороны.

Отмечается, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны ВС РФ уже открыто три служебных расследования по саботажу. Для российского командования это становится серьезной проблемой из-за подрыва боеспособности подразделений на стратегически важном направлении.

Партизанское движение сопротивления "АТЕШ" призывает других российских военных последовать примеру своих коллег, объясняя, что такие действия могут спасти их жизнь.

Участники движения отмечают, что островная местность в дельте Днепра чрезвычайно опасна для атакующих сил, и исполнение приказов командования часто приравнивается к смертному приговору.

Потери русских на войне

По состоянию на декабрь 2024 г. потери российских военных в войне против Украины остаются колоссальными.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери РФ в войне превысили 700 000 военнослужащих, включая убитых и раненых.

Только за минувшие сутки кафиры потеряли 1400 солдат. Они также остаются без боеспособной военной техники, ведь украинские силы обороны продолжают уничтожать как личный состав врага, так и его технику.