Росіяни за квітень втратили понад 20 тисяч солдатів лише на сході, - ЗСУ

Українським захисникам за квітень вдалося ліквідувати понад 20 тисяч російських солдатів. Також було знищено велику кількість техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця").
Як зазначили в ОСУВ, загальні втрати за квітень у росіян такі:
Зазначимо, бійці ЗСУ продовжують щодня знищувати російських окупантів, а також їхню техніку.
Зокрема, вчора, 30 квітня, українським захисникам вдалося ліквідувати 1120 ворожих солдатів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабної війни - 468 840 військових.
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