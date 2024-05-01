Ще понад 1100 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 469 840 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків та 13 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 7312 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;
- артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;
- РСЗВ - 1053 од.;
- засоби ППО - 780 (+1) од.;
- літаків - 348 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;
- крилаті ракети - 2126 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;
- спеціальна техніка - 1980 (+3) од.
Ситуація на фронті
Раніше у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 травня повідомляли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення.
У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено 2 розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога.а.
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