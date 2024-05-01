Ще понад 1100 окупантів за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1120 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії з початку широкомасштабного вторгення склали вже близько 469 840 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 5 танків та 13 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 01.05.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 469 840 (+1120) осіб ліквідовано;

танків - 7312 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 14 067 (+21) од.;

артилерійських систем - 12 024 (+13) од.;

РСЗВ - 1053 од.;

засоби ППО - 780 (+1) од.;

літаків - 348 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7) од.;

крилаті ракети - 2126 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16 175 (+33) од.;

спеціальна техніка - 1980 (+3) од. Ситуація на фронті Раніше у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 1 травня повідомляли, що на фронті протягом минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення. У військовому командуванні додали, що авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також ППО було знищено 2 розвідувальних БпЛА противника. А підрозділами ракетних військ Сил оборони завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу ворога.а.