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Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке, - ВСУ

Иллюстративное фото: названы потери россиян на востоке Украины за апрель (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинским защитникам за апрель удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат. Также было уничтожено большое количество техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").

Как отметили в ОСГВ, общие потери за апрель у россиян таковы:

  • личный состав - 24 156;
  • танки - 308;
  • боевые бронемашины - 671;
  • пушки и минометы - 575;
  • реактивные системы залпового огня - 19;
  • противотанковые средства - 71;
  • средства противовоздушной обороны - 10;
  • тяжелые огнеметные системы - 1;
  • автомобильная техника - 871;
  • специальная техника - 12;
  • средства РЭБ - 92;
  • беспилотники - 15 945;
  • пункты управления беспилотниками - 12;
  • укрытия - 817;
  • склады боеприпасов - 176;
  • склады горюче-смазочных материалов - 24.

Потери россиян

Отметим, бойцы ВСУ продолжают ежедневно уничтожать российских оккупантов, а также их технику.

В частности, вчера, 30 апреля, украинским защитникам удалось ликвидировать 1120 вражеских солдат. Общие потери врага с начала полномасштабной войны - 468 840 военных.

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