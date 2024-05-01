Россияне за апрель потеряли более 20 тысяч солдат только на востоке, - ВСУ

Украинским защитникам за апрель удалось ликвидировать более 20 тысяч российских солдат. Также было уничтожено большое количество техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица").
Как отметили в ОСГВ, общие потери за апрель у россиян таковы:
Отметим, бойцы ВСУ продолжают ежедневно уничтожать российских оккупантов, а также их технику.
В частности, вчера, 30 апреля, украинским защитникам удалось ликвидировать 1120 вражеских солдат. Общие потери врага с начала полномасштабной войны - 468 840 военных.
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