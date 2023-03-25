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Росіяни крадуть автомобілі в окупації, щоб вивезти награбоване майно цивільних

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Субота 25 березня 2023 18:32
Росіяни крадуть автомобілі в окупації, щоб вивезти награбоване майно цивільних Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти крадуть автомобілі у цивільних в населеному пункті Красне Каховського Херсонській області. Намагаються вивезти награбоване майно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області окупанти обкрадають місцевих жителів після чого продають награбоване.

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