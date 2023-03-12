Окупанти в Херсонській області крадуть у місцевих жителів гаджети та техніку для продажу
У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські солдати обкрадають місцевих жителів, а награбоване продають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Військові зазначають, що випадки мародерства російськими окупантами вчиняються в деяких окупованих населених пунктах.
"Награбовані "гаджети" та побутову техніку російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але вже в інших населених пунктах", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, військові РФ у Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.
Крім того, росіяни майже використали запас артилерійських боєприпасів із складів центральної частини РФ.
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