Окупанти в Херсонській області крадуть у місцевих жителів гаджети та техніку для продажу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Військові зазначають, що випадки мародерства російськими окупантами вчиняються в деяких окупованих населених пунктах.

"Награбовані "гаджети" та побутову техніку російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але вже в інших населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ у Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.

Крім того, росіяни майже використали запас артилерійських боєприпасів із складів центральної частини РФ.

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