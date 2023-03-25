Россияне крадут автомобили в оккупации, чтобы вывезти награбленное имущество гражданских

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области оккупанты обворовывают местных жителей после чего продают награбленное.

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