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Россияне крадут автомобили в оккупации, чтобы вывезти награбленное имущество гражданских

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Суббота 25 марта 2023 18:32
Россияне крадут автомобили в оккупации, чтобы вывезти награбленное имущество гражданских Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты крадут автомобили у гражданских в населенном пункте Красное Каховского Херсонской области. Пытаются вывезти награбленное имущество.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области оккупанты обворовывают местных жителей после чего продают награбленное.

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