Росіяни концентрують удари під Часовим Яром, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Найбільша інтенсивність зберігається на Покровському та Харківському напрямках. Також російські війська концентрують удари під Часовим Яром у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Чотири бої продовжуються. Ситуація контрольована, українські підрозділи посилюють стійкість оборони. При цьому противник застосував уже 17 керованих авіабомб. Зокрема, нових ударів КАБами зазнали Вовчанськ, Липці та Старий Салтів.

На Куп’янському напрямку російські загарбники за підтримки з повітря сім разів намагалися вклинитися в наші оборонні рубежі, атакуючи зокрема поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки, Берестового, Греківки, Дружелюбівки, Невського та біля М’ясожарівки. Били КАБами по Озерному, Куп’янську, Петропавлівці.

Три штурмові дії ворога відбулися на Лиманському напрямку. Там агресор атакував у районі населеного пункту Терни. Наші війська діють активно та дають гідну відсіч.

Ще п’ять атак російських окупантів наші підрозділи відбивали на Сіверському напрямку. Поблизу Виїмки зупинено три ворожі штурми. Ще по одному - біля Верхньокам’янського, а також у районі Спірного, де агресор атакував за підтримки авіації.

У районі Новий, що під Часовим Яром, противник з початку доби здійснив уже п’ять штурмових дій. Ще по одній атаці проводив на Кліщіївку та Іванівське. А загалом на Краматорському напрямку наші захисники відбивали сім атак окупантів. Повітряних ударів зазнали Тарасівка та Дружба.

На Покровському напрямку кількість ворожих штурмових дій з початку доби зросла до 16. Росіяни атакують поблизу Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, Нетайлового. Ситуація напружена. По населених пунктах Сокіл і Желенне била ворожа авіація.

На Курахівському напрямку українські воїни стали на заваді вісьмом атакам противника. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили вже п’ять наступальних спроб - крім Старомайорського, також у напрямку села Урожайне. По П’ятихатках агресор бив з авіації.

На Оріхівському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку, поблизу Кринок та на інших лівобережних плацдармах, відбито чотири атаки противника.

Як зазначили у Генштабі, українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення.