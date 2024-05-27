Россияне концентрируют удары под Часовым Яром, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 66 боевых столкновений. Наибольшая интенсивность сохраняется в Покровском и Харьковском направлениях. Также российские войска концентрируют удары под Часовым Яром в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений возросло до 10. Четыре боя продолжаются. Ситуация контролируется, украинские подразделения усиливают устойчивость обороны. При этом противник применил уже 17 управляемых авиабомб. В частности, новые удары КАБами потерпели Волчанск, Липцы и Старый Салтов.

На Купянском направлении российские захватчики при поддержке с воздуха семь раз пытались вклиниться в наши оборонные рубежи, атакуя, в частности, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Берестового, Грековки, Дружелюбовки, Невского и возле Мясожаровки. Били КАБами по Озерному, Купянску, Петропавловке.

Три штурмовых действия врага произошли на Лиманском направлении. Там агрессор атаковал в районе населённого пункта Терны. Наши войска действуют активно и дают достойный отпор.

Еще пять атак российских оккупантов наши подразделения отражали на Северском направлении. Возле Выемки остановлены три вражеских штурма. Еще по одному - возле Верхнекаменского, а также в районе Спорного, где агрессор атаковал при поддержке авиации.

В районе Новый, что под Часовым Яром, противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевку и Ивановское. В целом на Краматорском направлении наши защитники отбивали семь атак оккупантов. Воздушные удары получили Тарасовка и Дружба.

На Покровском направлении количество вражеских штурмовых действий с начала суток возросло до 16. Россияне атакуют вблизи Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, Нетайлового. Ситуация напряженная. По населенным пунктам Сокол и Желенне била вражеская авиация.

На Кураховском направлении украинские воины воспрепятствовали восьми атакам противника. Ситуация контролируется.

На Времивском направлении российские оккупанты предприняли уже пять наступательных попыток - кроме Старомайорского, также в направлении села Урожайное. По Пятихаткам агрессор избивал из авиации.

В Ореховском направлении враг провел одну безрезультатную атаку в районе Работино.

На Приднепровском направлении, возле Кринок и других левобережных плацдармах, отражены четыре атаки противника.

Как отметили в Генштабе, украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. Для усиления обороны принимаются все необходимые меры и принимаются решения.