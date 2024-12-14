Россияне бросили на штурмы на Запорожском направлении необычный транспорт (видео)

Россияне продолжают штурмовать позиции украинских войск на Запорожском направлении. На одних из таких штурмов оккупанты бросили необычный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардии Александра Пивненко в Telegram.

"Жигуль и гольф-кар, которые оккупанты пытались использовать для "штурма", превратились в пепел, а пехота была ликвидирована", - отметил Пивненко.

После этого к работе присоединились бойцы из роты Противотанковых управляемых ракет (рПТКР) Национальной гвардии, артиллеристы и операторы FPV-дронов.

Он отметил, что оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны на старом легковом автомобиле "Жигуль" и гольф-каре. Операторы аэроразведки бригады "Спартан" обнаружили этот маневр врага.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что за последние сутки на фронте зафиксировали 205 боевых столкновений. Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении, там произошло больше всего штурмов.

Силы обороны сообщили, что на Покровском направлении в результате огневого поражения разрушены укрепления на отдельных позициях, что сделало невозможным их дальнейшее удержание. Оккупантам удалось улучшить тактическое положение.

Также активные бои идут на Лиманском, Кураховском и Времивском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.