Росіяни кидають на штурми Вовчанська підрозділи без бойового досвіду, - ОТУ "Харків"

За його словами, на Вовчанському напрямку РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", - розповів Саранцев.

Він також зазначив, що впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу російських військ від виконання бойових та спеціальних завдань на напрямку Глибоке - Липці та на Вовчанському.

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", - додав речника ОТУ "Харків".