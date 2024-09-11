Россияне бросают на штурмы волчанские подразделения без боевого опыта, - ОТГ "Харьков"

По его словам, на Волчанском направлении РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые вовлекаются в штурмовые действия непосредственно в Волчанске, имеют достаточно низкую подготовку. Раньше эти военнослужащие вообще не принимали участия ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это вновь прибывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс" , - рассказал Саранцев.

Он также отметил, что в последние недели неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава российских войск от выполнения боевых и специальных задач на направлении Глубокое - Липцы и на Волчанском.

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять какие-либо задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, обманом или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", - добавил представителю ОТГ "Харьков".