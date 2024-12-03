Росіяни кидають на штурми колишніх ув’язнених жінок, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська підтягують резерви для активних бойових дій на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках. Окрім того, окупанти залучають до штурмів жінок, які раніше були засуджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина.

За його словами, ворог підтягує резерви, які були в нього по інших напрямках.

Російське військове командування вимушене застосовувати значну частину своїх стратегічних резервів, яке воно накопичило протягом цього року, для захоплення територій на Курахівському, Времівському та Покровському напрямках.

"Мушу повідомити, що були помічені у лавах російських військ також і свіжомобілізовані, і колишні ув’язнені. А останнім часом якраз для штурмів були помічені, і у нас є інформація, що брати участь у штурмових діях залучені жінки в російській армії. Це колишні засуджені із загонів "Шторм", саме ці загони формуються із колишніх засуджених", - розповів Волошин.

Він додав, що російські в’язниці майже порожні через масову мобілізацію засуджених на війну в Україну. Деякі полонені розповідали, що від оголошення вироку в Росії до полону в Україні у них минало менше ніж місяць.