Россияне бросают на штурмы бывших заключенных женщин, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска подтягивают резервы для активных боевых действий на Кураховском, Времевском и Покровском направлениях. Кроме того, оккупанты привлекают к штурмам женщин, которые ранее были осуждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина.

По его словам, враг подтягивает резервы, которые были у него по другим направлениям.

Российское военное командование вынуждено применять значительную часть своих стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий на Кураховском, Времовском и Покровском направлениях.

"Должен сообщить, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные. А в последнее время как раз для штурмов были замечены, и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм", именно эти отряды формируются из бывших осужденных", - рассказал Волошин.

Он добавил, что российские тюрьмы почти пусты из-за массовой мобилизации осужденных на войну в Украину. Некоторые пленные рассказывали, что от оглашения приговора в России до плена в Украине у них проходило меньше месяца.