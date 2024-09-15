Россияне говорят, что их атаковали дроны. В Смоленской области зафиксировали пожар (видео)

Россияне пожаловались на атаку дронов в ночь на 15 сентября. В Смоленской области заметили пожар, хотя власти умалчивают об этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

Как утверждают в российском Минобороны, противовоздушная оборона якобы обнаружила 29 дронов ночью. Россияне уверяют, что они все были уничтожены.

Из них 15 якобы сбили над территорией Брянской области, пять - над Курской областью, четыре - над Смоленской областью, два - над Орловской областью и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.

Губернатор Смоленской области тоже заявляет об атаке дронов, которую якобы отбивали в Рославльском и Смоленском районах. По его словам, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет.

Однако в сети были опубликованы кадры серьезного пожара в Смоленской области после взрывов.