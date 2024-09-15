Россияне говорят, что их атаковали дроны. В Смоленской области зафиксировали пожар (видео)
Россияне пожаловались на атаку дронов в ночь на 15 сентября. В Смоленской области заметили пожар, хотя власти умалчивают об этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.
Как утверждают в российском Минобороны, противовоздушная оборона якобы обнаружила 29 дронов ночью. Россияне уверяют, что они все были уничтожены.
Из них 15 якобы сбили над территорией Брянской области, пять - над Курской областью, четыре - над Смоленской областью, два - над Орловской областью и по одному - над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.
Губернатор Смоленской области тоже заявляет об атаке дронов, которую якобы отбивали в Рославльском и Смоленском районах. По его словам, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет.
Однако в сети были опубликованы кадры серьезного пожара в Смоленской области после взрывов.
Спецоперации украинской разведки
Напомним, украинские разведчики провели уже десятки спецопераций, атакуют объекты на территории России, помогающие поддерживать войну против Украины. Речь идет об аэродромах, нефтебазах, НПЗ, обороне предприятия и т.д.
В начале сентября дроны СБУ ударили по складу с боеприпасами и техникой в Воронежской области. Там загорелся масштабный пожар с детонацией.
По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны могут поражать военные объекты в России на расстоянии до 1800 км.
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