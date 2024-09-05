ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни кажуть, що Новоросійськ атакують надводні дрони

Четвер 05 вересня 2024 03:15
UA EN RU
Росіяни кажуть, що Новоросійськ атакують надводні дрони Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Влада Новоросійська заявила про атаку безекіпажних катерів. У порту міста дислокуються, зокрема, військові російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

За словами мера Новоросійська, йде нібито відбиття атаки.

Він попросив жителів берегової лінії не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря.

Нагадаємо, Новоросійськ, де базуються деякі російські військові кораблі, неодноразово зазнавав атак безпілотників.

СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції.

Зазначимо, що партизани з'ясували, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу у Новоросійську після удару України. Роблять вони це, сподіваючись захиститись від українських морських дронів.

Росія перегнала в Новоросійськ 14 кораблів після удару по штабу Чорноморському флоту в Севастополі у вересні минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ