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Россияне говорят, что Новороссийск атакуют надводные дроны

Четверг 05 сентября 2024 03:15
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Россияне говорят, что Новороссийск атакуют надводные дроны Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Власти Новороссийска заявили об атаке безэкипажных катеров. В порту города дислоцируются, в том числе, военные российские корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

По словам мэра Новороссийска, идет якобы отражение атаки.

Он попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря.

Напомним, Новороссийск, где базируются некоторые российские военные корабли, неоднократно подвергался атакам беспилотников.

СБУ и ГУР 17 мая более сотнями дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. В частности, под удар попали морской порт, НПЗ, нефтяной терминал и электроподстанции.

Отметим, что партизаны выяснили, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске после удара Украины. Делают они это, надеясь защититься от украинских морских дронов.

Россия перегнала в Новороссийск 14 кораблей после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе в сентябре прошлого года.

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