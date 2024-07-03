Безекіпажні катери атакують Новоросійськ, де розташовано військово-морську базу РФ, - росЗМІ

Про атаку безекіпажних катерів на Новоросійськ заявив мер міста Кравченко. Також про вибухи пишуть місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та telegram-канали.

Місцеві жителі пишуть, що вже близько 30 хвилин чути вибухи з боку моря. Влада просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.

Росіяни традиційно звинувачують в ударі по місту Збройні Сили України.

Нагадаємо, на початку червня партизани відстежили, як окупанти розвантажують ракети "Калібр" у порту Новоросійська (Краснодарський край РФ). Їхні загарбники використовують для ударів по Україні.

17 травня СБУ та ГУР понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. В останньому вибухало в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

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