ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Безекіпажні катери атакують Новоросійськ, де розташовано військово-морську базу РФ, - росЗМІ

Середа 03 липня 2024 03:26
UA EN RU
Безекіпажні катери атакують Новоросійськ, де розташовано військово-морську базу РФ, - росЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Про атаку безекіпажних катерів на Новоросійськ заявив мер міста Кравченко. Також про вибухи пишуть місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та telegram-канали.

Росіяни традиційно звинувачують в ударі по місту Збройні Сили України.

Місцеві жителі пишуть, що вже близько 30 хвилин чути вибухи з боку моря. Влада просить мешканців міста не підходити до вікон, сховатися в кімнаті, вікна якої не виходять на море, або в приміщеннях без вікон та з суцільними стінами.

У місті звучить тривога.

Нагадаємо, на початку червня партизани відстежили, як окупанти розвантажують ракети "Калібр" у порту Новоросійська (Краснодарський край РФ). Їхні загарбники використовують для ударів по Україні.

17 травня СБУ та ГУР понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. В останньому вибухало в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Атака дронів
NEWS
Китай створює для Росії ударний дрон на зразок Shahed, - Bloomberg
Китай створює для Росії ударний дрон на зразок Shahed, - Bloomberg
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро